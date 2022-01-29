Певец Niletto трогательно поздравил отца в день рождения

Москва, 29 января. Исполнитель хита «Любимка» Niletto не смог лично поздравить отца с днем рождения, поэтому обратился к нему по телефону.

Отец исполнителя Сергей Прытков на днях отпраздновал свой 68-й день рождения и рассказал, как его поздравил сын. На данный момент артист находится в Таиланде, поэтому не смог присутствовать на семейном празднике. В телефонном разговоре певец пообещал любимому родителю навестить его в феврале.

«Данилка позвонил мне вечером. В первую очередь он пожелал мне крепкого здоровья. Мне это сейчас очень важно, особенно после моей болезни. Пообещал приехать в начале февраля. Сказал: «Вместе сыграем в хоккей обязательно»», — растрогался поздравлению сына Прытков.

Он также рассказал, какие подарки получает от звездного наследника — обычно Niletto балует родителя дорогими вещами. Прытков отметил, что не нуждается в чем-то роскошном, однако один дорогостоящий подарок все-таки смог по-настоящему тронуть его сердце.

«Но растрогало меня то, что он заказал мне хоккейную форму с моим номером и надписью «Техно-дед». Так меня все называют в нашей хоккейной тусовке. Это был самый настоящий подарок, сделанный с душой и любовью», — рассказал Прытков в беседе с kp.ru.

Во многих интервью Niletto признавался, что многого добился именно благодаря отцу. Талант и музыкальные способности певца ранее отметила артистка Лариса Долина, заявив, что не против спеть дуэтом с молодым музыкантом.