Комплексы «Бастион» нанесли удары по кораблям «противника» на учениях Балтийского флота РФ

Калининград, 29 января. Расчеты противокорабельных комплексов «Бастион» Балтийского флота ВМФ РФ провели тренировку по поражению отряда кораблей «противника» под Калининградом.

По имеющейся информации, расчеты выдвинулись в указанный район на берегу Балтийского моря, где выполнили развертывание и подготовили «Бастионы» к применению. Военнослужащие осуществили электронные пуски ракет по кораблям условного противника. В маневрах также были задействованы комплексы разведки морской и воздушной обстановки, передает телеканал «Звезда».

Для отработки эпизода было привлечено более 50 военнослужащих, а также десять единиц спецтехники. Подчеркивается, что в январе-феврале текущего года во всех зонах ответственности флотов проводится серия учений.

Ранее сообщалось, что расчеты ЗРК С-400 «Триумф» отработали отражение воздушного налета «противника» в Ленобласти. Роль вражеских самолетов в ходе маневров выполняли истребители Су-30СМ.