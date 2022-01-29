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Комплексы «Бастион» нанесли удары по кораблям «противника» на учениях Балтийского флота РФ

Армия
Комплексы «Бастион» нанесли удары по кораблям «противника» на учениях Балтийского флота РФ
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Калининград, 29 января. Расчеты противокорабельных комплексов «Бастион» Балтийского флота ВМФ РФ провели тренировку по поражению отряда кораблей «противника» под Калининградом.

По имеющейся информации, расчеты выдвинулись в указанный район на берегу Балтийского моря, где выполнили развертывание и подготовили «Бастионы» к применению. Военнослужащие осуществили электронные пуски ракет по кораблям условного противника. В маневрах также были задействованы комплексы разведки морской и воздушной обстановки, передает телеканал «Звезда».

Для отработки эпизода было привлечено более 50 военнослужащих, а также десять единиц спецтехники. Подчеркивается, что в январе-феврале текущего года во всех зонах ответственности флотов проводится серия учений.

Ранее сообщалось, что расчеты ЗРК С-400 «Триумф» отработали отражение воздушного налета «противника» в Ленобласти. Роль вражеских самолетов в ходе маневров выполняли истребители Су-30СМ.

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