Власти РФ планируют взять под контроль продажу виртуальных предметов в видеоиграх

Москва, 29 января. Продажа виртуальных предметов в видеоиграх привлекает все большее внимание российских властей с экономической точки зрения. Начать регулировать этот рынок правительство планирует уже в 2022 году, пишет «Коммерсантъ».

В частности, Минцифры предлагает концепцию, принцип которой аналогичен спонсированию на возвратной основе фильмов Фондом кино. Кроме того, рассматриваются специальные налоговые режимы в отношении разработчиков игр. Правда, сейчас они в основном базируются за рубежом.

Мировой рынок продажи виртуальных предметов в играх, которые пользователи воспринимают как реальный товар, оценивается в 4 млрд долларов. Российский сегмент составляет не менее 450 млн долларов. Правительство обеспокоено, что сделки не только не облагаются налогом, но и могут быть средством отмывания денег или финансирования терроризма.

Объем мирового рынка игр на протяжении 2021 года продолжал стремительно расти и сейчас достиг рекордных показателей — 175 млрд долларов. Россия вошла в пятерку стран-лидеров по потреблению игрового контента. На верхушке рейтинга также оказались Китай, США, Южная Корея и Япония.