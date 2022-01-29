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Россиянам перечислили лидирующие по объемам субсидий регионы в 2020 году

  /   Обновлено: 29 января 2022 09:28
Экономика
Россиянам перечислили лидирующие по объемам субсидий регионы в 2020 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 января. Больше всего денежных поступлений из федерального центра в 2020 году получили Москва, Подмосковье и Крым, передает РБК со ссылкой на статистику Казначейства России.

В столицу и столичный регион направили 381,7 млрд и 247,4 млрд соответственно. В свою очередь Крым получил 187,6 млрд рублей. В топ по количеству перечислений вошли также Дагестан, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Башкирия, Якутия, Татарстан и Свердловская область.

Чтобы российские регионы находились на равных условиях при сравнении, необходимо брать относительные показатели. Например, поступления денег из федцентра на душу населения, заявила младший директор по суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских. Однако на деле система взаимодействия регионов с центром устроена гораздо сложнее.

Московская область также вошла в топ-5 самых популярных туристических направлений России. Кроме нее, в рейтинг попали Москва, Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

Согласно результатам исследования Фонд развития гражданского общества, в рейтинге экономического потенциала регионов РФ первые три места заняли Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Учитывались перечисленный в госбюджет налог на добавочную стоимость, среднемесячные зарплаты и финансовый результаты работы местных компаний, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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субсидии регионы россии казначейство россии
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