Макрон в разговоре с Зеленским выразил солидарность Франции с Украиной

Париж, 29 января. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Париж намерен и дальше способствовать урегулированию ситуации на Украине, передает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на Елисейский дворец.

Во время телефонного разговора Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский договорились, что будут продолжать усилия для диалога в «нормандском формате». Также французский лидер выразил солидарность Парижа с Киевом.

«Президент Республики подтвердил полную солидарность Франции с Украиной и напомнил о решимости защищать территориальную целостность и суверенитет страны», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, Макрон заявил о намерении Франции добиться прогресса в рамках «нормандского формата». Глава государства отметил, что необходимо продвинуться вперед по вопросу Украины в ближайшее время.