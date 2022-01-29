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Макрон в разговоре с Зеленским выразил солидарность Франции с Украиной

Политика
Макрон в разговоре с Зеленским выразил солидарность Франции с Украиной
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Париж, 29 января. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Париж намерен и дальше способствовать урегулированию ситуации на Украине, передает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на Елисейский дворец.

Во время телефонного разговора Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский договорились, что будут продолжать усилия для диалога в «нормандском формате». Также французский лидер выразил солидарность Парижа с Киевом.

«Президент Республики подтвердил полную солидарность Франции с Украиной и напомнил о решимости защищать территориальную целостность и суверенитет страны», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, Макрон заявил о намерении Франции добиться прогресса в рамках «нормандского формата». Глава государства отметил, что необходимо продвинуться вперед по вопросу Украины в ближайшее время.

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украина франция зеленский макрон
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