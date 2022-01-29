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Лента
29 января 10:57
10:56
Общество
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10:55
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10:54
Общество
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10:52
Шоу-бизнес
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10:51
Общество
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10:37
Общество
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10:35
Технологии
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«Этот день в истории». Что произошло 29 января, праздники, факты, люди

Видео

Проект «Этот день в истории» — экскурс в прошлое, рассказ о наиболее важных событиях, которые произошли в России, в мире и повлияли на нашу жизнь.

29 января 1985 года в Индии была принята Делийская декларация о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира. С тех пор в эту дату отмечают День мобилизации против угрозы ядерной войны. Праздник призван напомнить о последствиях применения ядерного оружия для всей планеты.

29 января 1710 года император Петр I провел в России реформу кириллического алфавита. В стране появилась новая азбука и был утвержден гражданский шрифт. Это важное событие было связано с потребностями государства в образованных специалистах и в своевременном доведении официальной информации до населения. Достижению этих целей мешало слабое развитие книгопечатания.

Также в этот день в 2010 году состоялся первый полет российского истребителя пятого поколения Су-57. Сверхманевренное воздушное судно предназначено для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей, оно оборудовано новейшим комплексом вооружения.

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этот день в истории
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