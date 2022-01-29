Минобороны РФ направило более 220 военных медиков в Подмосковье для борьбы с СOVID-19

Санкт-Петербург, 29 января. Более 220 медиков из петербургской военно-медицинской академии имени Кирова направлены в Подмосковье, чтобы помочь региону в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В сообщении Минобороны России говорится, что врачи были доставлены в регион из Петербурга бортами военно-транспортной авиации ВКС РФ. Они уже приступили к лечению пациентов во временном медицинском центре в Кубинке. Отмечается, что в медицинский отряд вошли 73 врача и свыше 150 курсантов образовательного учреждения, в том числе инфекционисты, а также средний и младший персонал, передает телеканал «Звезда».

«Курсанты академии будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава как средний и младший медицинский персонал», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что военные медики ЗВО помогли в борьбе с коронавирусом 30 тысячам граждан в регионах дислокации войск в 2021 году. Военнослужащие организовали пункты вакцинации и ревакцинации на территории военных госпиталей и медпунктов.