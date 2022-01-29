Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 09:27
09:26
Происшествия
Водитель погиб в лобовом столкновении с фурой под Пермью
09:24
Происшествия
Спасатели ищут десять человек после крушения лодки у берегов Пуэрто-Рико
09:23
Происшествия
Украинского боксера Владимира Вирчиса нашли мертвым в Киеве
09:22
Общество
Депутат Федоров назвал неочевидную причину, почему «Спутник V» на Западе признают «со скрипом»
09:21
Политика
Макрон в разговоре с Зеленским выразил солидарность Франции с Украиной
09:19
Общество
Синоптик Вильфанд пообещал москвичам мартовскую температуру в конце января
09:12
Общество
Боль в спине может сохраняться после выздоровления пациентов с «Омикроном»
09:10
Армия
Минобороны РФ направило более 220 военных медиков в Подмосковье для борьбы с СOVID-19
08:49
Политика
Белый дом: возможные санкции в отношении России не будут нацелены на граждан страны
08:49
Происшествия
Близкие погибшей в проруби петербурженки девять дней помогали водолазам искать тело женщины
Все новости

Минобороны РФ направило более 220 военных медиков в Подмосковье для борьбы с СOVID-19

Армия
Минобороны РФ направило более 220 военных медиков в Подмосковье для борьбы с СOVID-19
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Санкт-Петербург, 29 января. Более 220 медиков из петербургской военно-медицинской академии имени Кирова направлены в Подмосковье, чтобы помочь региону в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В сообщении Минобороны России говорится, что врачи были доставлены в регион из Петербурга бортами военно-транспортной авиации ВКС РФ. Они уже приступили к лечению пациентов во временном медицинском центре в Кубинке. Отмечается, что в медицинский отряд вошли 73 врача и свыше 150 курсантов образовательного учреждения, в том числе инфекционисты, а также средний и младший персонал, передает телеканал «Звезда».

«Курсанты академии будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава как средний и младший медицинский персонал», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что военные медики ЗВО помогли в борьбе с коронавирусом 30 тысячам граждан в регионах дислокации войск в 2021 году. Военнослужащие организовали пункты вакцинации и ревакцинации на территории военных госпиталей и медпунктов.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Минобороны РФ направило более 220 военных медиков в Подмосковье для борьбы с СOVID-19
минобороны медики коронавирус
Комментировать