Белый дом: возможные санкции в отношении России не будут нацелены на граждан страны

Вашингтон, 29 января. Соединенные Штаты не нацелены на причинение ущерба российским гражданам. Очередной пакет санкций, который может быть введен в случае обострения ситуации вокруг Украины, нацелен на причинение ущерба экономике, заявили в Белом доме.

Применение ограничительных мер, по мнению американской администрации, должно привести к потерям крупных финансовых институтов РФ, а также спровоцировать рост инфляции и разорение банков. Соответствующее заявление сделал сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, отвечающий за вопросы международной экономики и конкурентоспособности, Питер Харрелл.

«Мы не можем анонсировать все шаги, но намерения в данном случае заключаются в том, чтобы со временем снизить промышленный потенциал России и сократить производственные мощности, а не в том, чтобы действовать против обычных российских потребителей», — заявил чиновник, чьи слова приводит информационное агентство Reuters.

По данным газеты The Wall Street Journal, новый пакет антироссийских санкций должен существенно ослабить российскую экономику. Под угрозами рестрикций может оказаться один из главных российских банков — ВТБ. При этом, по словам экспертов, задуманному не суждено сбыться — Россия готова к введению ограничений и они практически не повлияют на дальнейшую жизнь страны.