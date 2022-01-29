Близкие погибшей в проруби петербурженки девять дней помогали водолазам искать тело женщины

Гатчина, 29 января. Родственники утонувшей во время крещенских купаний жительницы Санкт-Петербурга обеспечивали спасателей и водолазов горячим чаем и топливом. Поиски тела длились девять долгих дней.

Женщину затащило подводным течением под лед после прыжка в необорудованную прорубь. Бросившийся следом супруг не успел спасти возлюбленную. Трагедия произошла на глазах детей погибшей.

Сотрудники МЧС, водолазная служба, волонтеры и московские специалисты занимались поисками тела петербурженки. К операции были привлечены почти 100 человек и более 40 единиц техники. Они пробурили во льду примерно 200 технологических отверстий и десятки раз погружались на дно реки Оредеж.

vk.com / Водолазная группа «ДобротворецЪ»

Родственники принимали непосредственное участие в поисках. Они приобрели специальную подводную камеру, которую можно опускать в лунки. Близкие погибшей также снабжали водолазов бесплатным топливом и помогали им согреться. Жители Гатчинского района Ленинградской области также не остались в стороне, они поддерживали волонтеров и спасателей.

ФАН ранее составил хронологию событий после гибели женщины во время крещенских купаний в Ленобласти. Тело погибшей удалось найти только на девятый день поисков в километре от злополучной проруби.