Блогер довел до истерики ростовчанку, припарковавшую автомобиль на месте для инвалидов

Ростов-на-Дону, 29 января. Со стоянки под магазином «Лента» в Ростове-на-Дону эвакуировали автомобиль местной жительницы, которая припарковалась на месте для инвалидов. Машину увезли на штрафстоянку после жалобы ростовского блогера — именно он вызвал отряд ГИБДД.

Блогер уже четыре года занимается контролем парковочных мест под ростовскими супермаркетами и регулярно выкладывает в Сеть свои видеоотчеты. На этот раз он заснял нарушителей у магазина «Лента». У женщины, чей автомобиль был эвакуирован, случилась истерика.

По мнению автора видео, нарушители пополнят бюджет Ростовской области на 2500 или 5000 рублей, когда приедут на штраф-стоянку.

Ранее ФАН сообщал, что на очередном заседании Московской областной думы депутаты рассмотрели вопрос о наделении органов власти полномочиями на перемещение машин на штрафную стоянку. В данный момент это имеют право делать только сотрудники ГИБДД.