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СК России возбудил уголовное дело после гибели четырех детей в пожаре под Архангельском

  /   Обновлено: 29 января 2022 09:13
Происшествия
СК России возбудил уголовное дело после гибели четырех детей в пожаре под Архангельском
Следственный комитет по Калининградской области

Плесецк, 29 января. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели одного взрослого и четырех детей при пожаре в Архангельской области. Об этом сообщили в управлении СК РФ по региону.

Дело возбуждено по двум статьям. «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц».

Пожар произошел в многоквартирном доме на Строительной улице города Плесецка. Трагедия случилась в 03:00 по местному времени. Прибывшие на место полицейские не успели спасти пятерых жильцов.

Возгорание было ликвидировано. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы. Подробности и обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняются. Ранее появились кадры с места трагедии.

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