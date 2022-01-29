Россиянин Харитонов отправил суринамца Спонга в нокаут во втором раунде Eagle FC 44

Майами, 29 января. Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов нокаутировал суринамского спортсмена Тайрона Спонга во втором раунде в рамках турнира Eagle FC 44.

Бойцы выступали в дебютном турнире промоушена экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Состязание проходило в американском Майами (штат Флорида).

Таким образом, Харитонов завоевал 33-ю победу за свою профессиональную карьеру, имея всего восемь поражений. Суринамец потерпел от россиянина первое поражение за время выступлений.

Ранее состоялся поединок по правилам бокса между бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком и Зелимханом Дукаевым. Последний одержал победу решением судей.