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Роспотребнадзор назвал сыпь на коже одним из симптомов заражения «Омикроном»

  /   Обновлено: 29 января 2022 08:30
Общество
Роспотребнадзор назвал сыпь на коже одним из симптомов заражения «Омикроном»
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Москва, 29 января. Пациенты, у которых был выявлен омикрон-штамм, все чаще жалуются на появление сыпи и раздражения. Такой симптом может указывать на поражение вирусом клеток кожи и сосудов, сообщила замдиректора по клинической работе НИИ эпидемиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Высыпания на кожи при этом могут иметь самый различный характер, отметили специалисты Роспотребнадзора. Иногда симптом сопровождается отечностью и зудом, однако некоторых пациентов он не беспокоит вовсе. Как правило, проходит сыпь при обычной терапии против коронавирусной инфекции, передает «Российская газета».

«Сыпь может проявиться в виде розоватых, красноватых или синеватых пятен, иногда — в виде бугорков или пузырьков, напоминающих потницу. У некоторых пациентов сыпь похожа на крапивницу», — отметила врач-терапевт Дарья Хавкина.

Специалисты воспринимают этот симптом как указывающий на необходимость увеличения дозы противовирусных и противовоспалительных средств. Всем пациентам при этом назначается обильное питье, а также местные препараты в случае сильного зуда. Отмечается, что обычные антигистаминные средства будут малоэффективны.

Доктор Эллисон Арвади считает, что ранним симптомом заражения «Омикроном» является также боль в горле. В частности, першение, саднящее чувство или болезненность при глотании.

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