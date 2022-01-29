Spiegel: Вашингтон считает Берлин ненадежным союзником из-за позиции по Киеву

Берлин, 29 января. Руководство Соединенных Штатов начинает относиться к Германии как к ненадежному союзнику из-за сдержанной позиции в вопросе возможной эскалации на Украине. Об этом сообщила посол ФРГ в США Эмили Хабер в письме МИД страны, пишет издание Spiegel.

Согласно данным издания дипломат начала письмо фразой «Берлин, у нас проблема». После этого она подробно описывает то, как ФРГ «падает» в глазах США. Со слов Хабер, такую позицию теперь заняли не только американские СМИ, но и конгресс.

«В Вашингтоне, написала Хабер, такую позицию объясняют тем, что Берлин хочет продолжать получать дешевый газ из России», — пишет Spiegel.

Прагматичная позиция Германии по отношению к Украине прежде всего была выражена отказом Берлина поставлять оружие Киеву. Канцлер Олаф Шольц объяснил этот шаг нежеланием снабжать вооружением нестабильные страны.