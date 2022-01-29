Ведущий шоу «60 минут» Попов предложил Сердючке исполнить песню про Сталина

Москва, 29 января. Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, мог бы исполнить песню про Иосифа Сталина, считает ведущий ток-шоу «60 минут» и член «Единой России» Евгений Попов.

Таким образом Попов прокомментировал скандальное выступление Данилко с песней про украинского националистического лидера Степана Бандеру на концерте юмористической телепередачи «Дизель-шоу». Российский телеведущий уверен, что артист готов выйти на сцену с любой композицией, лишь бы получить хороший гонорар.

«Это клиника. В России он будет петь, что Сталин (Иосиф — Прим. ФАН.) ему батька. Деньги — как и COVID — не пахнут», — заявил Попов в беседе с журналистами издания «Газета.ru».

Песня Верки Сердючки про Степана Бандеру вызвала возмущение не только в России, но и на территории Украины. Так, депутат одесского горсовета от партии ОПЗЖ Виталий Саутенков назвал инцидент очередной «халтуркой, безвкусицей и дешевкой». Он считает, что своими действиями певец поглумился над страданиями своих соотечественников.