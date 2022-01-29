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Ведущий шоу «60 минут» Попов предложил Сердючке исполнить песню про Сталина

Общество
Ведущий шоу «60 минут» Попов предложил Сердючке исполнить песню про Сталина
wikipedia.org  /  Indrek Galetin / Nagi BY SA

Москва, 29 января. Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, мог бы исполнить песню про Иосифа Сталина, считает ведущий ток-шоу «60 минут» и член «Единой России» Евгений Попов.

Таким образом Попов прокомментировал скандальное выступление Данилко с песней про украинского националистического лидера Степана Бандеру на концерте юмористической телепередачи «Дизель-шоу». Российский телеведущий уверен, что артист готов выйти на сцену с любой композицией, лишь бы получить хороший гонорар.

«Это клиника. В России он будет петь, что Сталин (Иосиф — Прим. ФАН.) ему батька. Деньги — как и COVID — не пахнут», — заявил Попов в беседе с журналистами издания «Газета.ru».

Песня Верки Сердючки про Степана Бандеру вызвала возмущение не только в России, но и на территории Украины. Так, депутат одесского горсовета от партии ОПЗЖ Виталий Саутенков назвал инцидент очередной «халтуркой, безвкусицей и дешевкой». Он считает, что своими действиями певец поглумился над страданиями своих соотечественников.

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