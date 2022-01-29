Поклонники Семена Слепакова заподозрили юмориста в «интересном положении»

Москва, 29 января. Российский певец и актер Семен Слепаков опубликовал в Instagram фотографию, которая взбудоражила подписчиков. Юморист показал публике снимок теста с «двумя полосками».

Слепаков сообщил, что заразился новым омикрон-штаммом и в качестве доказательства обнародовал результат положительного теста на коронавирус. После того как преданные фанаты начали желать ему скорейшего выздоровления, сценарист уточнил, что саму болезнь он уже успешно перенес. Публикацию певец подал в юмористическом ключе и стихотворной форме.

«У меня зазвонил телефон.

- Кто говорит?

- Слон!

- У меня в сопле омикрон!

- Откуда?

- От верблюда!» — написал Слепаков, иронично назвав себя «новым Чуковским».

prnt scr Instagram / prnt scr Instagram @slepakovsemyon

Пользователи весело подхватили настроение артиста и оставили множество остроумных и доброжелательных комментариев. Кто-то, посмотрев на снимок ПЦР-теста, пошутил, что Слепаков в «интересном положении».

«Сенсация: Семен Слепаков беременный», — отметил подписчик.

«Наконец-то у мужиков тоже бывает 2 полоски», — обрадовалась поклонница

Ранее омикрон-штамм выявили и у известной российской певицы Лолиты Милявской. В своих Stories в Instagram исполнительница с охрипшим голосом рассказала, что в ближайшее время не сможет выходить на сцену.