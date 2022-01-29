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Графологу Смыслову удалось расшифровать послание похитителей женщины в Подмосковье

Происшествия
Графологу Смыслову удалось расшифровать послание похитителей женщины в Подмосковье
pixabay.com

Волоколамск, 29 января. Неизвестные злоумышленники ранее похитили 34-летнюю женщину в подмосковном Волоколамске. Директору Центра психологических инноваций Дмитрию Смысловую удалось разобрать оставленное ими послание.

Сообщение пришло сожителю похищенной женщины. Первоначально было понятно, что в нем находится требование денежной суммы. Послание с сохранением орфографии и пунктуации преступника передает РЕН ТВ.

«Тввя женшинау нас готов 2 ляма ессли хочеш вилеть ее жмвой у тебя суткм деньги в черном пакет завтра скажу кудв их полржить», — говорится в сообщении.

По мнению Смыслова, ошибки, а также использование жаргонной лексики может указывать на низкий интеллектуальный уровень человека. Графолог допускает, что сообщение печаталось с помощью чужого телефона, из-за этого встречается такое большое количество опечаток. Примечательно, что буквы спутаны с соседними по раскладке.

«Если бы речь шла о том, что автор в момент написания волнуется, он бы наделал гораздо больше ошибок. Нет, этот человек аутентичен. То, что он хотел сказать — сказал», — отметил специалист.

Ранее сообщалось, что женщина была похищена по возвращении с работы. Ее машину обнаружили закрытой на трассе.

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