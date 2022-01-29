Ассистентский дубль Кузнецова помог «Вашингтону» всухую обыграть «Даллас» в матче НХЛ

Даллас, 29 января. «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 5:0 обыграл «Даллас Старз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе победителей двумя результативными передачами отметился российский нападающий Евгений Кузнецов.

За гостей по шайбе забросили Том Уилсон (2-я минута), Джон Карлсон (8), Тревор ван Римсдайк (14), Коннор Макмайкл (33) и Никлас Бэкстрем (37). Ассистентский дубль на свой счет записал Евгений Кузнецов, дополнив собственную копилку до 43 очков (13 голов + 30 результативных передач) за 42 матча действующего регулярного чемпионата. Его сокомандник Дмитрий Орлов сделал 15-й голевой пас в сезоне при пяти заброшенных шайбах.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин результативными действиями не отметился. Недавно в матче НХЛ против «Вегас Голден Найтс» российский хоккеист броском проломил шлем вратарю.