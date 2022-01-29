Жители Киева обратились к Зеленскому с требованием не допустить войны с Россией

Киев, 29 января. Украинцы провели митинг у стен здания Верховной рады с требованием к президенту страны Владимиру Зеленскому о прекращении нагнетания обстановки в стране, передает газета «Вести.ua»

Организаторы демонстрации заявили, что народ находится в страхе. По их словам, жители Украины начали хаотично скупать продукты питания в магазинах, а пожилые люди начали испытывать проблемы со здоровьем из-за чрезмерного волнения.

«Мы не хотим войны с российским народом! Российский народ не хочет войны с нами! Зачем все это, господин президент?» — спросили у Зеленского митингующие.

Участники акции принесли с собой на митинг несколько красноречивых баннеров. В основном их тексты гласили о нерешительности главы государства в вопросах внешней и внутренней политики и его нежелании служить своему народу.

Не исключено, что и сам Зеленский с ужасом наблюдает за происходящими событиями вокруг Украины. Появилась точка зрения, что США являются организаторами той самой предвоенной паники на Украине, которая им выгодна для достижения своих геополитических целей.