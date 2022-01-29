Капризов отдал голевую передачу в победном матче «Миннесоты» против «Рейнджерс»

Нью-Йорк, 29 января. «Миннесота Уайлд» со счетом 3:2 обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе победителей результативной передачей отметился российский форвард Кирилл Капризов.

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась волевой победой гостей со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0). За «Миннесоту» отличились Кевин Фиала (33-я минута), Матс Цуккарелло (34) и Фредерик Годро (42). В составе «Рейнджерс» по шайбе забросили Баркли Гудроу (9) и Крис Крайдер (18).

Нападающий гостей Кирилл Капризов записал на свой счет голевую передачу. Его товарищ по команде Дмитрий Куликов не смог отличиться результативными действиями, форвард синих Артемий Панарин также не набрал очков. Российский вратарь хозяев Игорь Шестеркин парировал 31 бросок из 34-х.

Двумя неделями ранее «Миннесота» обыграла «Анахайм» в матче НХЛ. В той игре Капризов оформил ассистентский дубль.