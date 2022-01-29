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Шведская Corvid Cleaning обучает ворон собирать мелкий мусор в обмен на еду

Общество
Шведская Corvid Cleaning обучает ворон собирать мелкий мусор в обмен на еду
pixabay.com

Стокгольм, 29 января. Вороны собирают окурки и мелкий мусор, после чего помещают его в специальный аппарат. Последний выдает птицам лакомство, поощряя их за труд.

Соответствующим обучением ворон занимаются специалисты шведской компании Corvid Cleaning. Основатель организации Кристиан Гюнтер-Ханссен отметил, что эти птицы достаточно быстро приобретают новые навыки и могут учиться друг у друга.

«Ворон легче обучить, и есть высокая вероятность того, что они будут учиться друг у друга. В то же время есть меньший риск, что они по ошибке съедят какой-нибудь мусор», — пояснил он.

В первое время вороны будут «работать» на улицах Седертелье, который считается пригородом Стокгольма. Эксперты считают, что такая инициатива позволит на 75% сократить затраты на уборку улиц от окурков. Если эксперимент увенчается успехом, то птиц могут задействовать и в других шведских городах.

Вороны обладают не только способностью к быстрой обучаемости, но и смелым нравом. Недавно в национальном парке «Земля леопарда» удалось запечатлеть, как надоедливая птица мешает отдыху тигра.

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швеция мусор ворона
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