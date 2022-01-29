Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 09:25
09:24
Происшествия
Спасатели ищут десять человек после крушения лодки у берегов Пуэрто-Рико
09:23
Происшествия
Украинского боксера Владимира Вирчиса нашли мертвым в Киеве
09:22
Общество
Депутат Федоров назвал неочевидную причину, почему «Спутник V» на Западе признают «со скрипом»
09:21
Политика
Макрон в разговоре с Зеленским выразил солидарность Франции с Украиной
09:19
Общество
Синоптик Вильфанд пообещал москвичам мартовскую температуру в конце января
09:12
Общество
Боль в спине может сохраняться после выздоровления пациентов с «Омикроном»
09:10
Армия
Минобороны РФ направило более 220 военных медиков в Подмосковье для борьбы с СOVID-19
08:49
Политика
Белый дом: возможные санкции в отношении России не будут нацелены на граждан страны
08:49
Происшествия
Близкие погибшей в проруби петербурженки девять дней помогали водолазам искать тело женщины
08:43
Происшествия
Сгоревшая под Архангельском семья с четырьмя детьми состояла на учете
Все новости

Автоэксперт Канаев перечислил обязательные для проверки зимой части автомобиля

Общество
Автоэксперт Канаев перечислил обязательные для проверки зимой части автомобиля
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 29 января. Автовладельцам следует ежедневно проверять состояние колес машины в зимнее время года. Об этом предупредил директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

Шины в морозы могут спускать, что увеличивает риск автомобильной аварии. В связи с этим перед каждой поездкой необходимо осматривать транспортное средство. Исправными должны быть и осветительные приборы. Внимание также стоит уделить стеклоочистителям, на ночь их лучше всего поднимать, передает RT.

«Потому что они очень быстро примерзают, выходят из строя, соответственно, водителю потом плохо видно в зимнее время. Нельзя оставлять бачок омывателя без омывающего средства, потому что дороги поливают кислотой, и, если не работает омыватель, у вас будет мутное лобовое стекло», — пояснил Канаев.

Руководитель отдела продаж группы «Авилон» Павел Червяков ранее призвал водителей перестраиваться на заснеженной дороге без резких движений. В противном случае автомобиль может занести.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Автоэксперт Канаев перечислил обязательные для проверки зимой части автомобиля
Сергей Канаев автомобиль зима
Комментировать