Автоэксперт Канаев перечислил обязательные для проверки зимой части автомобиля

Москва, 29 января. Автовладельцам следует ежедневно проверять состояние колес машины в зимнее время года. Об этом предупредил директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

Шины в морозы могут спускать, что увеличивает риск автомобильной аварии. В связи с этим перед каждой поездкой необходимо осматривать транспортное средство. Исправными должны быть и осветительные приборы. Внимание также стоит уделить стеклоочистителям, на ночь их лучше всего поднимать, передает RT.

«Потому что они очень быстро примерзают, выходят из строя, соответственно, водителю потом плохо видно в зимнее время. Нельзя оставлять бачок омывателя без омывающего средства, потому что дороги поливают кислотой, и, если не работает омыватель, у вас будет мутное лобовое стекло», — пояснил Канаев.

Руководитель отдела продаж группы «Авилон» Павел Червяков ранее призвал водителей перестраиваться на заснеженной дороге без резких движений. В противном случае автомобиль может занести.