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Стая собак едва не растерзала девочку на Чукотке

  /   Обновлено: 29 января 2022 07:49
Происшествия
Стая собак едва не растерзала девочку на Чукотке
signal.rkomi.ru  /  Активный регион. Республика Коми

Угольные Копи, 29 января. Бездомные собаки напали на девочку 2007 года рождения в поселке Угольные Копи, который находится в Чукотском автономном округе. О происшествии сообщила региональная прокуратура.

По данным ведомства, на теле ребенка имеется укус в районе левой голени. После осмотра девочку отправили на амбулаторное лечение, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

«28 января в полицию из участковой больницы ГБУЗ "Чукотская окружная больница" поступило сообщение о том, что в приемное отделение за оказанием медицинской помощи обратилась несовершеннолетняя 2007 года рождения, на которую во дворе жилого дома №10 по улице Первомайской в поселке городского типа Угольные Копи напала стая собак», — говорится в сообщении.

Прокуратура организовала служебную проверку в связи с инцидентом. Сотрудники правоохранительного ведомства займутся оценкой мер, предпринимаемых уполномоченными органами по дозору и отлову бездомных животных.

Еще один похожий случай произошел в Вологодской области. Там стая бродячих собак напала на девятилетнего мальчика. Ему на помощь вовремя подоспели местные жители.

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прокуратура чукотка бездомные животные стая собак нападение на ребенка
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