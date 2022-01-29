Врачи пансионата запретили Татьяне Дорониной посещать театр из-за слабого здоровья

Москва, 29 января. Актриса Татьяна Доронина перестала появляться на публике несколько лет назад. Причиной подобного решения стало состояние здоровья, из-за чего она даже пропустила дебют своей коллеги по МХАТу Лидии Матасовой.

Актрисе выпала честь сыграть главную роль в спектакле «Васса», которую ранее исполняла Доронина. По словам Лидии, ей пришлось долго работать, чтобы найти «свою» героиню, ведь перед глазами всегда стоял персонаж Татьяны. Однако спустя время директор Владимир Кехман помог отыскать «новые ходы». Об этом передает «Собеседник».

«Конечно, я позвонила Татьяне Васильевне и спросила, как она к этому отнесется. Она нас поддержала. Сказала мне, чтобы я играла, как сама вижу эту роль, не вспоминая ее Вассу. Хотя, признаюсь, когда мы репетировали, поначалу Доронина в этой роли все равно стояла у меня перед глазами», — поделилась Матасова.

Посетить театр Дорониной запретили медики, под чьим пристальным наблюдением она сейчас пребывает. Подобное обстоятельство расстроило всех членов труппы, однако они отнеслись к этому с пониманием. Как отметила Матасова, все осознают, насколько сильно «потрепали» Татьяну Васильевну те три года МХАТа, когда у руля находился прежний режиссер.

«Она отказалась, точнее, врачи пансионата, где она находится, ей запретили. Во-первых, Татьяна Васильевна пока не вакцинирована. В такое время публично появляться рискованно. Во-вторых, неважно себя чувствует», — рассказала актриса.

На посещение театра Дорониной также рассчитывал Кехман. Ранее он заявлял, что Татьяна пообещала прийти на премьеру, если позволит здоровье.