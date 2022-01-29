Музыкальный критик Соседов опроверг слухи о заболевании телеведущего Малахова

Москва, 29 января. Ведущий нового шоу «Сегодня Пятница» на телеканале «Россия-1» Андрий Малахов много работает, что невозможно выдержать во время болезни. На это обратил внимание музыкальный критик Сергей Соседов.

Он отреагировал на распространившиеся в последнее время слухи о недуге, от которого якобы страдает 50-летний журналист. Телезрители высказывают беспокойство из-за изменений во внешности Малахова. Некоторые полагают, что ведущий уже давно носит парик. Однако сам журналист предпочитает не комментировать подобные догадки.

«Мне кажется, это разговоры. Андрюша много работает. Больной человек такой график не осилит. Больной человек это не одолеет, это колоссальное напряжение, невероятное. Ничего не могу сказать по поводу болезни, но я не вижу, что он болен», — заявил Соседов.

Давняя подруга Андрея Малахова Дана Борисова ранее решила проверить сообщения о болезни журналиста. Телеведущая сфотографировалась с коллегой и внимательно рассмотрела его внешность. Она не обнаружила каких-либо признаков парика или болезни.