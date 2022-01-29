Двое крымчан отправились в СИЗО после изнасилования собутыльника

Симферополь, 29 января. Нижнегорский районный суд отправил под стражу двух крымчан, обвиняемых по делу об изнасиловании 37-летнего мужчины. Инцидент произошел в одном из сел региона.

Трое местных жителей распивали алкогольные напитки, когда двое из них решили разнообразить посиделку. Нетрезвые мужчины набросились на собутыльника и, угрожая расправой, совершили в отношении его действия насильственного характера, передает «Крымское информационное агентство».

«Основываясь на представленных материалах и доказательствах, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — уточнили в пресс-службе суда.

Полиция Санкт-Петербурга ранее задержала 45-летнего мужчину по подозрению в неоднократном изнасиловании 13-летней девочки. Семь лет назад педофила уже судили за совершение насильственных действий в отношении несовершеннолетней.