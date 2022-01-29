Сенатор Джабаров объяснил нежелание Финляндии вступать в НАТО

Москва, 29 января. Финляндия до сих пор не вступила в ряды НАТО, потому что понимает последствия этого выбора. Об этом заявил заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Российский политик отметил мудрость руководства соседей. По его словам, в Хельсинки прекрасно видят агрессивную риторику Альянса и не желают иметь с ней ничего общего.

«Эта организация сама по себе агрессивная. Она никого не защищает и пытается втянуть в конфликт», — приводят слова сенатора «Народные Новости».

Вступление Финляндии в Североатлантический альянс означало бы новые проблемы. Членство в НАТО подразумевает огромные расходы. Кроме того, власти понимают, что такой шаг спровоцировал бы напряженность в отношениях с Россией, а нынешний нейтралитет страны выгоден всем сторонам, особенно Хельсинки, добавил Джабаров.

Недавно премьер-министр Финляндии Санна Марин озвучила официальную позицию по поводу вступления в Альянс. По ее словам, на данный момент это исключено, но допустимо в обозримом будущем.