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Пользователи Instagram уличили во лжи «страдающего» от одиночества разведенного Лепса

  /   Обновлено: 29 января 2022 07:32
Шоу-бизнес
Пользователи Instagram уличили во лжи «страдающего» от одиночества разведенного Лепса
facebook.com  /  Григорий Лепс

Москва, 29 января. Музыкант Григорий Лепс, который недавно после 20 лет брака стал вновь холостым, все чаще жалуется поклонникам на одиночество. Однако далеко не все пользователи Сети верят в искренность слов артиста.

Накануне исполнитель разместил в своем профиле в Instagram фотографию, на которой он сидит за столом и грустит. Лепс лаконично подписал снимок, назвав одиночество праздником.

Подписчики внимательно разглядели кадр и заметили ряд несостыковок. Одни обратили внимание, что стол сервирован на двух персон. Другие указали на то, что в создании фотографии не обошлось без помощи человека. Это означает, что в ресторане музыкант был вовсе не один.

«Но бокалов-то два», — заметил юзер.

«Стол-то накрыт на двоих», — написал комментатор.

«Кто-то фоткал — уже не одиночество», — обратил внимание подписчик.

Разведенный Лепс ранее улетел в Милан, где снялся в несвойственной для него фотосессии. Музыкант предстал перед поклонниками в одних шортах и необычном парике. Один из фанатов признался, что ему горько видеть своего кумира в таком виде.

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лепс одиночество ложь
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