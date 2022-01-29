Пользователи Instagram уличили во лжи «страдающего» от одиночества разведенного Лепса

Москва, 29 января. Музыкант Григорий Лепс, который недавно после 20 лет брака стал вновь холостым, все чаще жалуется поклонникам на одиночество. Однако далеко не все пользователи Сети верят в искренность слов артиста.

Накануне исполнитель разместил в своем профиле в Instagram фотографию, на которой он сидит за столом и грустит. Лепс лаконично подписал снимок, назвав одиночество праздником.

Подписчики внимательно разглядели кадр и заметили ряд несостыковок. Одни обратили внимание, что стол сервирован на двух персон. Другие указали на то, что в создании фотографии не обошлось без помощи человека. Это означает, что в ресторане музыкант был вовсе не один.

«Но бокалов-то два», — заметил юзер.

«Стол-то накрыт на двоих», — написал комментатор.

«Кто-то фоткал — уже не одиночество», — обратил внимание подписчик.

Разведенный Лепс ранее улетел в Милан, где снялся в несвойственной для него фотосессии. Музыкант предстал перед поклонниками в одних шортах и необычном парике. Один из фанатов признался, что ему горько видеть своего кумира в таком виде.