Петр-полукорм: почему 29 января нельзя брать в руки острые предметы

Москва, 29 января. Православные верующие 29 января вспоминают честных веригов апостола Петра. Считалось, что они обладают таинственной способностью превращать обычные вещи в реликвии.

Традиционно христиане придерживались определенных правил в этот день. Так, на Петра-полукорма нельзя брать в руки острые предметы. Считалось, что именно сегодня они сильно похожи на зубы диких животных и обязательно приведут к ранению.

Уважительно 29 января нужно относиться к продуктам. Так, категорически нельзя выбрасывать хлеб и пренебрежительно относиться к мучным изделиям. Лучше даже реализовать оставшиеся на столе крошки — скормить их птицам или белкам.

Советовалось воздержаться от подглядываний и подслушиваний. Кроме того, не стоит рассказывать людям тайные сведения о них. Вероятно, в будущем они навредят узнавшему их человеку. Также нельзя конфликтовать, использовать грубые слова и оскорбления.

На Петра-полукорма принято сосредотачивать внимание на своих планах и способах их реализации. По традиции, верующие проводили ревизию домашних запасов. При недостатке продуктов стоит пополнить ящики и холодильник. Тогда весь год будет благополучным и сытным.

На Руси также верили, что сон, приснившийся на 29 января, воплотится в жизнь. Однако его нужно обязательно рассказать кому-то из близких. С утра лучше отдаваться труду, чтобы привлечь успех в дела.

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