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Дукаев победил 140-килограммового Дацика в бою по правилам бокса

  /   Обновлено: 29 января 2022 07:24
Спорт
Дукаев победил 140-килограммового Дацика в бою по правилам бокса
vk.com  /  Вячеслав Дацик

Москва, 29 января. Боец смешанных единоборств Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик проиграл соотечественнику Зелимхану «Пулеметчику» Дукаеву в бою за пояс чемпиона «РЕН ТВ» в тяжелом весе. По итогам противостояния все члены судейской коллегии проголосовали за звезду проекта «Стрелка».

Никому из спортсменов не удавалось завладеть инициативой на протяжении всех трех раундов поединка. Бойцы имели огромную разницу в весе и габаритах — «Рыжий Тарзан» был тяжелее своего визави почти на 33 килограмма.

Во время боя «Пулеметчик» часто падал на канвас и ронял капу, однако победил единогласным решением судей. Дацик с вердиктом судейской коллегии не согласился.

В конце декабря на сына Вячеслава Дацика было совершено нападение, после которого наследник скандального бойца попал в больницу с многочисленными травмами. Московским правоохранителям удалось задержать подозреваемого вскоре после драки.

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бокс дацик пулеметчик дукаев
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