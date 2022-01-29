Винокур и Бандурин лишились дохода из-за отсутствия концертов в пандемию

Москва, 29 января. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса столкнулись с убытками из-за пандемии COVID-19. Ограничительные меры не позволяют артистам проводить концерты.

Телеведущая Регина Дубовицкая ранее призналась, что многие юмористы оказались в бедственном положении. Сама звезда получает гонорар за съемки в «Аншлаге», однако другим приходится участвовать там бесплатно.

На отсутствие выступлений в новогодние праздники пожаловался и 73-летний Владимир Винокур. Нехватка концертов сказалась не только на самой звезде, но и на всем его коллективе.

«Работы нет действительно. Январь и февраль сейчас пустые полностью, в декабре тоже не было новогодних корпоративов», — признался артист.

Аналогичное мнение высказал 59-летний юморист Николай Бандурин. Артист уже несколько лет испытывает проблемы с деньгами из-за пожара в своем подмосковном доме, который произошел в 2018 году. Восстановление и ремонт потребовали больших вложений. Однако в ближайшее время у Бандурина запланирован тур по Крыму, чему он очень рад.

«С концертами, конечно, беда. Их стало гораздо меньше. Сейчас у меня небольшой тур в Крыму. Можно сказать — это нормальная работа», — пояснил он.

Жертвой пожара в ноябре прошлого года едва не стала певица Марина Хлебникова. Сейчас звезда продолжает лечение от многочисленных ожогов и уже планирует запись новых песен.