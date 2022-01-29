Представитель МОК Макклоски спрогнозировал рост случаев COVID-19 среди прибывающих в Пекин

Пекин, 29 января. Количество случаев заражения коронавирусом среди прибывающих на Олимпийские игры в Пекин будет расти. Об этом заявил председатель экспертной медицинской группы Международного олимпийского комитета (МОК) Брайан Макклоски.

Нынешние показатели инфицирования соответствуют ожиданиям организаторов Олимпиады. В китайскую столицу уже прибыли три тысячи спортсменов и членов иностранных делегаций. Количество гостей будет увеличиваться, а значит вырастет и число выявленных случаев COVID-19.

«Что касается уровней, то первый — тестирование перед отъездом, второй — тестирование в аэропорту. И третий — это тестирование внутри "пузыря". Каждый внутри системы, протестированный положительно, проходит подтверждающий тест. Если он оказывается негативным, то этот человек не считается позитивно протестированным», — объяснил Макклоски.

Он отметил высокий уровень работы специалистов, осуществляющих тестирование иностранцев. Представитель МОК заверил, что это обеспечит безопасность и гражданам Китая, и участникам Олимпиады.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ранее поддержал строгие антиковидные меры в Пекине. Он считает их необходимыми для сохранения здоровья спортсменов.