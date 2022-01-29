Русская бабушка победила двух грабителей смекалкой и хитростью

Москва, 29 января. Самая простая русская бабушка стала объектом восхищения в Сети. Пенсионерка сумела одиночку, и без применения физической силы сдать грабителей в руки полиции.

История находчивой русской бабушки появилась на развлекательном портале «Фишка». Автор объяснил, что о приключениях пенсионерки он узнал от своего приятеля — бывшего сотрудника полиции, который много лет коллекционировал интересные случаи из практики. Но история смекалистой женщины особенно запомнилась ему.

Однажды в дом пенсионерки ворвались двое преступников. Злоумышленники рассчитывали ограбить жилье и разжиться чем-то ценным, однако промахнулись с целью: бабушка жила очень скромно и воровать у нее было просто нечего. Но грабители не могли уйти с пустыми руками, поэтому прихватили с собой старенький телевизор.

Уже покинув дом, преступники опомнились — пульт не взяли. Пришлось возвращаться. К удивлению воров старушка встретила их приветливо: улыбнулась, и даже пригласила чай попить.

«Касатики, заходите! У меня к чаю и водочки немного имеется», — цитирует слова бабушки «Фишка».

Горе-грабители не смогли устоять перед таким заманчивым предложением и уселись за стол. Пока преступники пили и закусывали, к дому бабушки приехала полиция. Оказалось, что старушка сразу вызвала помощь, еще после первого «набега» непрошенных «гостей» и просто терпеливо ждала подмогу. Злоумышленников тут же задержали и вернули находчивой бабушке похищенный телевизор.

Еще одна необычная история произошла в Китае. Местная бабушка спасла ребенка, который выпал из рук няни. Пожилая женщина молниеносно среагировала и подхватила вертлявого внука.