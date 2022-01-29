Пьяный мужчина попал под поезд в Алтайском крае

Барнаул, 29 января. Мужчина средних лет попал под колеса поезда, когда пьяным гулял по железнодорожным путям в Павловском районе Алтайского края. Россиянину удалось остаться в живых, сообщили в региональном ЛУ МВД.

В момент движения поезда на перегоне станций Дальний – Арбузовка машинист увидел человека на путях и подал звуковой сигнал. Пешеход не реагировал, после чего мужчина применил экстренное торможение, однако нетрезвый алтаец не успел уйти с дороги.

После столкновения пострадавшего доставили в ближайшую больницу с многочисленными травмами. По факту произошедшего уполномоченными органами проводится проверка.

На днях супружеская пара из Алтайского края выгнала своего ребенка голым на мороз. Правоохранители уже проводят доследственную проверку.