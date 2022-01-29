Четыре ребенка погибли при пожаре в деревянном доме под Архангельском

Плесецк, 29 января. Минимум пять человек, в том числе четверо детей, стали жертвами пожара в деревянном многоквартирном доме в Архангельской области. Соответствующую информацию привели в региональных экстренных службах.

Трагедия произошла в 03:00 субботы в здании на Строительной улице города Плесецк. На место оперативно прибыли пожарные, однако одного взрослого и четверых несовершеннолетних спасти не удалось.

Все обстоятельства и детали произошедшего предстоит установить уполномоченным органам. На данный момент на месте происшествия работают представители правоохранительных служб.

Утро субботы началось с пожара и в поселке Стрелка Красноярского края. Огонь охватил одноэтажный жилой дом из бруса и унес жизни троих человек.