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Посольство России в США: поставки военной помощи подстрекают Киев к эскалации в Донбассе

Общество
Посольство России в США: поставки военной помощи подстрекают Киев к эскалации в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 29 января. Поставки американского оружия на Украину подстрекают Киев на разжигание нового этапа войны в Донбассе. Такое мнение выразило посольство России в США.

Агрессивная реклама военных поставок из США на Украину американская сторона оправдывает возможным обострением ситуации. В результате «накачки» Киева американским оружием ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в одном из городов Донбасса.

«При этом очевидно, что безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса. Сегодня ВСУ открыли огонь по многоквартирному дому в поселке Ясное вблизи города Докучаевска», — написало российское дипведомство в соцсетях.

Американский самолет с военными припасами и оружием ранее приземлился в аэропорту Киева. Министр обороны США Ллойд Остин при этом отметил, что это был четвертый груз из 45 санкционированных правительством.

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украина сша оружие
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