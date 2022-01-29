Экс-зампред правительства Сахалина Быстров получил тюремный срок за превышение полномочий

Москва, 29 января. Бывший заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров получил 3,5 года тюрьмы за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили представители Следственного комитета России.

Быстров, используя свое служебное положение, путем угроз вымогал часть прибыли у владельца одной из рыболовных компаний. После продолжавшегося воздействия со стороны бывшего чиновника, глава предприятия продал свою организацию по заниженной цене.

«(Быстров) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Приговором суда ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — указано в материалах СКР.

Ранее сотрудники СК России предъявили бывшему главе города Котлас обвинение по статье за коррупцию. Всего уголовное дело содержит 17 эпизодов получения взяток.