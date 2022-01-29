Три человека погибли при пожаре в красноярском Лесосибирске

Лесосибирск, 29 января. Одноэтажный жилой дом из бруса загорелся в поселке Стрелка, расположенном в Лесосибирске Красноярского края. Об этом передает городская Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС).

Спасатели обнаружили на месте пожара тела трех человек. Все погибшие являются взрослыми. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электроприборов.

«Произошло возгорание одноэтажного брусового частного жилого дома. В результате пожара погибли три человека (взрослые)», — уточняется в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Устанавливаются обстоятельства и детали пожара.

В Челябинской области прокуратура проводит проверку по факту смертельного пожара. Жертвой трагедии стал трехлетний мальчик из неблагополучной семьи.