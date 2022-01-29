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Выдающиеся режиссеры и операторы Голливуда учились на трех советских фильмах

Общество
Выдающиеся режиссеры и операторы Голливуда учились на трех советских фильмах
pexels.com  /  Lê Minh

Москва, 29 января. Три советских фильма оказали особое влияние на развитие мирового кинематографа. На этих лентах учились все ведущие режиссеры и операторы Голливуда.

Легендарный исторический фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"», снятый в 1925 году, до сих пор занимает пьедестал лучших картин всех времен и народов. Ленту продолжают изучать в университетах и цитировать в современных фильмах. Сцена на Потемкинской лестнице стала хрестоматийной и самой цитируемой иностранными режиссерами.

В 1929 году на экраны вышли еще две выдающиеся ленты. Одним из них является документальный фильм Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом». Он стал прорывом для своего времени и до сих пор считается азбукой монтажных и операторских приемов.

Брат Вертова Михаил Кауфман создал картину «Весной». Ее автор через объектив передал всю радость жизни. Язык знаменитого советского оператора придет на Запад только через 20 лет и останется там навсегда.

Зарубежные зрители ранее пришли в восторг от советской комедии «Бриллиантовая рука». Иностранцев восхитила проработанность сюжета, музыкальный ряд и талант актеров.

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