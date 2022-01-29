Daily Express: обычная ягода может стать эффективным средством от лишнего веса

Лондон, 29 января. Обычная клубника является отличным средством для борьбы с висцеральным жиром. Об этом сообщило британское издание Daily Express.

Большинство российских дачников выращивают клубнику каждое лето. Эта ягода содержит растворимую клетчатку, которая способствует уничтожению подкожного жира. Последний является наиболее опасным, так как обволакивает внутренние органы и не виден невооруженным глазом.

Употребление клубники снижает аппетит и усиливает выработку незаменимых при похудении гормонов — лептина и адипонектина. Эндокринологи порекомендовали обязательно включать садовую ягоду в свой рацион.

Специалисты Роспотребнадзора ранее посоветовали чаще есть клюкву для укрепления иммунитета. Эта ягода является «универсальным антисептиком» и полезна в любом виде.