Читатели Le Figaro поддержали Путина после его переговоров с Макроном

Париж, 29 января. Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона вызвали бурное обсуждение. Читатели французского издания Le Figaro остались недовольны своим президентом и выразили поддержку России.

Во время разговора российский лидер обратил внимание своего коллеги, что США и НАТО в своих ответах по гарантиям безопасности обошли ключевые пункты, важные для РФ. Этот момент авторы Le Figaro подчеркнули отдельно в своей статье. Аудитория издания пришла в ярость от поведения военно-политического блока и кроме того, обвинила Макрона в «заискивании» перед Белым домом.

«Путин обеспокоен тем, что НАТО стоит на его пороге, и он прав», — высказал мнение читатель.

«Путин просит своих соседей не стать его союзниками, а лишь воздержаться от размещения враждебных сил на его границах», — добавил другой.

«Что мы получаем от наших "американских друзей"? Прогрессивные взгляды и пустые обещания? Европе пора стать самостоятельной, сделать так, чтобы ее уважали, вернуться к работе и заново создать свою промышленность и экономику», — отметил третий комментатор.

Беседа Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоялась накануне. Как сообщила пресс-служба Кремля, политики обсудили гарантии безопасности и ситуацию вокруг Украины.