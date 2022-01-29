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Депутат ГД Власов предложил удвоить возможность использования ипотечных каникул

  /   Обновлено: 29 января 2022 06:15
Экономика
Депутат ГД Власов предложил удвоить возможность использования ипотечных каникул
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 января. Введение вторых ипотечных каникул может помочь россиянам справиться с тяжелой жизненной ситуацией. Такую инициативу выдвинул депутат Госдумы Василий Власов.

Возможность необходимо предоставить тем, кто платит ипотеку при сроке свыше десяти лет. Копия письма на имя главы Минфина Антона Силуанова есть в распоряжении RT. Ипотечные каникулы подразумевают приостановку исполнения своих обязательств или снижение размера платежей на шесть месяцев.

«Сейчас данный льготный период предоставляется единожды в рамках одного договора об ипотечном кредитовании независимо от того, выдана ипотека на пять, 15 или более лет», — отмечено в сообщении.

Власов добавил, что при долгосрочной выплате кредита у граждан может несколько раз возникнуть тяжелая жизненная ситуация. Именно поэтому он предложил ввести возможность дважды воспользоваться ипотечными каникулами.

Недавно россиянам дали советы по экономии на ипотеке. По словам специалиста, во время покупки квартиры всегда можно сторговаться с продавцом или же приобрести жилье в строящемся доме.

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