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Джейсон Момоа пополнит каст актеров очередного «Форсажа»

Общество
Джейсон Момоа пополнит каст актеров очередного «Форсажа»
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 29 января. Актер, исполнивший роль Аквамена в картинах вселенной DC, Джейсон Момоа может войти в каст следующего фильма «Форсаж». Какого конкретно героя он будет играть пока не известно, пишет The Hollywood Reporter.

Возможно, что Момоа перевоплотится в нового злодея. Источник сообщает, что переговоры в настоящее время подходят к концу. При успешном исходе актер присоединится к команде Вина Дизеля, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон и прочих. Высока вероятность, что вернется и Шарлиз Терон. Режиссерское кресло вновь займет Джастин Лин.

Недавно Дуэйн Джонсон обвинил Вина Дизеля в манипуляциях, когда тот в соцсетях призывал «Скалу» продолжить сниматься в кинофраншизе. Но актер, как он уже говорил в интервью, не очень хочет возвращаться на площадку.

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