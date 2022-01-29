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CNN: отношения Киева и Вашингтона портятся из-за разности в оценках угрозы обострения
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CNN: отношения Киева и Вашингтона портятся из-за разности в оценках угрозы обострения

Политика
CNN: отношения Киева и Вашингтона портятся из-за разности в оценках угрозы обострения
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine

Вашингтон, 29 января. Взаимоотношения между Киевом и Вашингтоном портятся из-за разных оценок вероятности эскалации вокруг Украины. Об этом пишет телеканал CNN.

По его данным, президента Соединенных Штатов Джо Байдена и его советников не устраивает то, что власти Украины «преуменьшают угрозу» эскалации. Также, по мнению Белого дома, правительство страны должно быть более благодарно за поставки военных грузов.

«Наш вопрос заключается в том, почему вы пытаетесь поссориться с США? Зачем вы допускаете утечки и искажаете информацию, в то время как США остаются для вас практически единственным настоящим другом? И зачем просить дополнительные вооружения, если вы говорите, что уровень угрозы не изменился?» — пишет CNN.

Правительство Украины в свою очередь уверено, что США слишком ярко реагируют на сложившуюся в регионе обстановку. Один из советников президента страны Владимира Зеленского заявил, что Киев ожидает от Вашингтона превентивных сдерживающих мер в отношении Москвы.

Ранее президент Байден в ходе общения с Зеленским заявил, что руководство страны прорабатывает механизмы оказания дополнительной финансовой помощи Украине. Американский лидер также выразил приверженность суверенитету Украины.

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