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Правительство Камчатки сообщило о первых случаях заражения «Омикроном» в регионе
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Правительство Камчатки сообщило о первых случаях заражения «Омикроном» в регионе

  /   Обновлено: 29 января 2022 05:42
Общество
Правительство Камчатки сообщило о первых случаях заражения «Омикроном» в регионе
Федеральное агентство новостей

Петропавловск-Камчатский, 29 января. Первые десять случаев инфицирования штаммом «Омикрон» зафиксировали в Камчатском крае. Об этом рассказали в правительстве региона.

Как отметили власти Камчатки, по данным оперштаба, в регионе выявили 187 новых случаев инфицирования. Омикрон-штамм коронавируса быстро распространяется по территории России. В некоторых субъектах он стал доминирующей мутацией. Большинство пациентов переносят болезнь в легкой форме.

«На Камчатке на данный момент у десяти заболевших новой коронавирусной инфекцией за последнюю неделю выявлен штамм "Омикрон". До этого в крае был распространен только штамм "Дельта"», — указали в правительстве региона.

Накануне первые случаи заражения омикрон-штаммом зафиксировали в Тверской области. Пока надежным способом избежать тяжелого течения болезни и осложнений является прививка. Массовая вакцинация стартовала в России в январе прошлого года.

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