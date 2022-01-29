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Пользователи Reddit поспорили о способах «доведения русского до слез»

Общество
Пользователи Reddit поспорили о способах «доведения русского до слез»
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 29 января. Пользовательница популярного форума Reddit обиделась на своего русского парня, который ей изменил. В разделе про Россию она попросила совета у юзеров и спросила, как довести до слез предателя.

Девушка рассказала, что встречалась с русским парнем два года. Однако недавно он признался, что изменил ей с другой. Это сильно задело пользовательницу Reddit.

«На выходных я поеду к нему, чтобы забрать вещи, и мне хочется сделать ему по-настоящему больно. Я знаю, это очень инфантильно, но мне так обидно. Что мне сказать ему, чтобы разбить его душу?» — вопросила девушка.

Пользователи Сети разошлись во мнениях. Некоторые серьезно подошли к вопросу, другие начали шутить, а третьи посоветовали быть выше обстоятельств.

Так, один из юзеров порекомендовал на следующую встречу явиться при полном параде и показать парню, какую красоту он потерял. Кроме того, такой метод продемонстрирует, что жест мужчины никак девушку не задел и ей живется лучше всех.

«Ничего не говори. Демонстрируй свое превосходство жестким взглядом», — написал пользователь.

Другой посоветовал поругаться с кем-то в интернете и во время кульминации ссоры заявить: «Мой парень надерет тебе зад». После этого нужно виртуозно подстроить встречу мужчин.

Пользователи Reddit поспорили о способах «доведения русского до слез»
youtube.com / Prt Scr

Не менее «действенным» способом, по мнению юзеров, является оставленная в квартире сырая креветка. Продукт через некоторое время испортится и будет издавать отвратительный запах. Пользователи представили, как обидчик начнет искать источник вони и от души посмеялись.

«Спрячь две, но подпиши их "первая" и "третья"», — придумал коварный план комментатор.

Еще один участник беседы рассказал свой горький опыт. По его словам, бывшая девушка «разнесла его кухню» и «весьма убедительно угрожала». При этом она жила с парнем еще несколько недель, превратив его существование в ад.

«И я даже ей не изменял. Если ты достаточно безумна, можешь попробовать», — завершил свой монолог пользователь.

Остается надеяться, что девушка, которая задала вопрос, проигнорирует «вредные советы» и будет действовать так, как прикажет ей сердце. Главное — без жертв.

Пользователи Reddit нередко обсуждают Россию и ее жителей на портале. Недавно подборка фотографий городов РФ вызвала восторг у юзеров. Они заметили, что особой красотой обладают не только сами населенные пункты, но и их названия.

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