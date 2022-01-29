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Россия развернула в Белоруссии комплексы «Панцирь-С»

Армия
Россия развернула в Белоруссии комплексы «Панцирь-С»
Фото пресс-службы ЗВО

Москва, 29 января. Дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» был развернут на территории Белоруссии. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.

Развертывание зенитной артиллерии было осуществлено в рамках проверки мобильности военных Союзного государства. Дивизион состоит из 12 ракетно-пушечных комплексов.

«Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С" Восточного военного округа», — сообщили в Минобороны.

Ранее комплексы «Панцирь-С» приняли участие в отработке маневров по обнаружению и споровождению вражеской авиации на территории полуострова Крым. В маневрах также были задействованы штурмовики Су-27 и Су-30СМ

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