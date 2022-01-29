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Downdetector зафиксировал сбои в работе Instagram

Технологии
Downdetector зафиксировал сбои в работе Instagram
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Москва, 29 января. Сбои в работе социальной сети Instagram наблюдаются рано утром 29 января. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который мониторит состояние крупных интернет-сервисов.

Жалобы поступают преимущественно от американских пользователей Instagram. Проблемы с работой самого сайта наблюдаются у 61 процента юзеров, 27 процентов заявили о некорректной работе приложения, еще 11 процентов жалоб связаны с безуспешными попытками пользователей войти в свои учетные записи.

Небольшое количество обращений поступают от жителей Канады и Великобритании. Некоторые из них тоже столкнулись со сбоями в работе Instagram.

Накануне проблемы наблюдались в функционировании мессенджера Telegram. В ночь на 28 января портал Downdetector зафиксировал свыше трех тысяч отчетов о сбоях в работе крупного онлайн-сервиса.

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