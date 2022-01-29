Астролог Комракова «увидела» ухудшение состояния онкобольной Заворотнюк

Москва, 29 января. Общее состояние онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк заметно ухудшилось в середине декабря 2021 года. Об этом заявила астролог Ада Комракова.

Она подтвердила появление у звезды сериала «Моя прекрасная няня» необратимых проблем с голосовыми связками. Астролог объяснила эти события ретроградностью Венеры в Козероге, передает издание «Дни.ру».

Комракова также не смогла с уверенностью сказать, сможет ли Заворотнюк вылечиться и вернуться к полноценной жизни. Пока актриса продолжает бороться с онкологией благодаря своей выносливости и «от природы высокой сопротивляемости организма».

«К сожалению, грубое медицинское вмешательство в организм ранее пробудило потенциально опасные показатели карты — соединение Плутона и Лилит в Деве... Остается надеяться, что Анастасии хватит сил не прекращать борьбу. Пожелаем ей выздоровления!» — заявила астролог.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна ранее рассказала о самочувствии матери. Девушка отметила, что болезнь очень страшная, но семья продолжает с ней бороться.