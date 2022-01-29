Пять знаков зодиака получат шанс разбогатеть в феврале 2022 года

Москва, 29 января. Февраль может заметно улучшить финансовое положение представителей пяти зодиакальных знаков. Кто-то из них сможет найти новую работу, а кому-то даже удастся начать свой бизнес.

Неплохой денежный куш в начале месяца могут сорвать Овны. Им удастся распрощаться со старыми долгами или выиграть в лотерею. Овнам следует внимательно относиться к предложениям, так как некоторые из них будут довольно выгодными. Звезды советуют представителям этого знака максимально проявлять свои профессиональные навыки и знания в грядущем месяце.

Еще одним удачливым знаком станут Близнецы, дела которых будут складываться хорошо. Представители этого знака смогут сменить работу или открыть собственный бизнес.

Весы в феврале почувствуют себя увереннее за счет материальной подпитки. Речь может идти о повышении, прибавке к зарплате или других источниках дохода. Некоторые Весы смогут удачно сдать жилье в аренду, заключив выгодный и долгосрочный договор.

Стрельцов ждет появление старых знакомых, которые наконец-то вернут долги. Астрологи рекомендуют больше трудиться в этом месяце, так как это позволит накопить на дорогостоящую и желанную покупку.

Приятные премии и доплаты на работе ждут Водолеев. Они могут столкнуться с карьерным ростом и существенным увеличением заработной платы.

Астролог Тиана Атлас ранее назвала периоды 2022 года, которые больше всего подходят для знакомства с противоположным полом. Так, самым страстным периодом будет считаться время с февраля до конца марта.